13.09.2025 23:47

«Με ανάγκαζε να πάρω ναρκωτικά»: Νέες αποκαλύψεις για τον 42χρονο μαστροπό από τα θύματά του – Η αναφορά για… Σταρ Ελλάς

13.09.2025 23:47
kakopoiisi-new

Ενώ την Δευτέρα, ο 42χρονος μαστροπός αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, θύματά του φέρνουν νέες αποκαλύψεις για την συμπεριφορά του.

Πέντε γυναίκες τον έχουν καταγγείλει ήδη στις αρχές, ενώ μία εξ αυτών είπε στο Mega πως υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα που έχουν πέσει θύμα του.

«Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά» είπε θύμα.

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στην μητέρα σου. Με χτυπούσε και μου έλεγε “πιες κοκαΐνη”» πρόσθεσε.

Όπως κατήγγειλαν τα θύματα, τις απειλούσε, τις εξανάγκαζε να κάνουν ναρκωτικά και τις βιντεοσκοπούσε διακινώντας το υλικό στο διαδίκτυο ως πορνό

Συχνά πυκνά άλλαζε και σπίτια που νοίκιαζε για να μη δίνει στόχο στους ιδιοκτήτες, ωστόσο ένας εξ αυτών αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Αυτός το είχε νοικιάσει για γυμναστήριο αν θυμάμαι για μποξ και τέτοια. Αλλά μετά μου είπε η γειτονιά, ότι βλέπανε κοριτσάκια μπαίνανε βγαίνανε, γι’ αυτό και τον έβγαλα κιόλας. Θυμάμαι είχε πάρει τηλέφωνο, με είχε απειλήσει για την έξωση» δήλωσε ο ιδιοκτήτης του τελευταίου ακινήτου που ζούσε ο 42χρονος.

Η αναφορά θύματος για… Σταρ Ελλάς

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά ενός άλλου θύματος για την δράση του 42χρονου, όπου αναφέρθηκε και σε μία… Σταρ Ελλάς.

Σε μία από τις καταγγελίες που έγιναν εις βάρος του, αναφέρεται πως αφού τις ξυλοκοπούσε και τις βίαζε, μετά τις εξέδιδε για ποσό που έφτανε και τα 1.000 ευρώ. Μάλιστα, διαφήμιζε τα κορίτσια στους πελάτες του, αναφέροντας ακόμα και… Σταρ Ελλάς, σύμφωνα με το Star που αποκάλυψε διάλογο του κατηγορούμενου με πελάτη.

42χρονος: Πες μου εσύ…

Άνδρας: Τώρα θα μου πεις… Πρέπει να μου κάνεις τιμούλα. Ήταν η άλλη που είχε πάει τότε ο γιατρός ο φίλος μου, με εκείνη την τύπισσα, πώς τη λέγανε… Σταρ Ελλάς. Λοιπόν, θέλει να πάει, έχω δύο πράγματα. Αλλά πρόσεξε τι τιμή θα μου δώσεις, γιατί αυτός είναι μπασμένος και ψωνίζει κι από αλλού.

Το θύμα που μίλησε στο Star ειπε ότι ο δράστης της «έχει καταστρέψει τη ζωή»

«Ήταν σίγουρα ελευθερία και μία λύτρωση το ότι συνελήφθη», είπε η γυναίκα που είναι μία από τις πέντε καταγγέλουσες. Είπε πως τον γνώρισε στα 19 της και την ανάγκαζε σε ερωτικά ραντεβού και σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου.

«Είχε έρθει μία φορά και με είχε χτυπήσει στα χέρια και τα πόδια. Μου είπε: ”Δε θα ξαναπειράξεις το σώμα σου. Δεν θα αφήνεις σημάδια πάνω του. Το σώμα σου μου ανήκει. Δεν έχεις δικαίωμα να το πειράζεις ή να αφήνεις σημάδια”. Όταν του έλεγα ότι θέλω να κάνω τατουάζ, μου απαντούσε: ”Δεν υπάρχει περίπτωση, το σώμα σου είναι δικό μου”. Ωρυόταν μόνος του, χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο, βάραγε τις πόρτες».

