13.09.2025 22:22

Καλά στην υγεία τους οι πέντε επιβάτες σκάφους στον Θερμαϊκό – Προσέκρουσαν σε βράχια, σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

13.09.2025 22:22
limeniko_new

Καλά στην υγεία τους είναι οι πέντε επιβάτες του σκάφους το οποίο προσέκρουσε σε βράχια στο Θερμαϊκό Κόλπο, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, επρόκειτο για ταχύπλοο και όχι αλιευτικό σκάφος και οι επιβάτες του, 3 άντρες και 2 γυναίκες, βγήκαν μόνοι τους στην ξηρά και είναι καλά στην υγεία τους.

Στις έρευνες, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, συμμετείχαν πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος και φορτηγό πλοίο, καθώς και όχημα του Λιμενικού.

