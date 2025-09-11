search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:24
ΕΛΛΑΔΑ

11.09.2025 14:07

Συνελήφθη 42χρονος για trafficking, βιασμό και ναρκωτικά – Οι απειλές, η κακοποίηση και η εταιρεία παραγωγής ταινιών πορνό

11.09.2025 14:07
Αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν, πρωινές ώρες της Τετάρτης σε περιοχή της Αθήνας, έναν 42χρονο, κατηγορούμενο για εμπορία ανθρώπων κατ΄ εξακολούθηση, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για τα παραπάνω αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2016 έως το 2022, προσέγγιζε νεαρές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον μία ανήλικη, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, εν συνεχεία τις εξανάγκαζε με απειλές, σωματική και ψυχολογική βία, να εκδίδονται έναντι αμοιβής, την οποία ιδιοποιούνταν ο ίδιος.

Παράλληλα, είχε συστήσει εταιρεία παραγωγής πορνογραφικού υλικού μέσω διαδικτύου και εξανάγκαζε γυναίκες, χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα (υποσχέσεις υψηλών απολαβών), καθώς επίσης και απειλές και σωματική και ψυχολογική βία, να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε και διακινούσε ηλεκτρονικά, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τον έλεγχο και την κάμψη της αντίστασης των θυμάτων, χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους, όπως χορήγηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) και σωματική κακοποίηση, ενώ παράλληλα προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους χωρίς τη θέλησή τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα της Αστυνομίας, έχουν διακριβωθεί 5 περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις οποίες παρασχέθηκε η απαραίτητη αρωγή και προστασία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι, αλλά και σε χώρους και οχήματα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 4 κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες και ψηφιακά πειστήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

