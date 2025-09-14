Καιρός: Το καλοκαιρινό… mood συνεχίζεται παρά την μικρή πτώση θερμοκρασίας – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού συνεχίζεται και σήμερα, Κυριακή, καθώς θα επικρατεί λιακάδα με μοναδική εξαίρεση κάποιες πρόσκαιρες σταγόνες τοπικά, στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικης και βόρειας χώρας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
Το σκηνικό αναμένεται το ίδιο όλη την εβδομάδα, με εξαίρεση την Δευτέρα όπου θα χαλάσει πρόσκαιρα ο καιρός με νέα πτώση θερμοκρασίας, περίπου 2-3 βαθμούς, αλλά από την Τετάρτη θα ανέβει και πάλι.
Αναλυτικά:
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
