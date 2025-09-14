search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 17:07
ΕΛΛΑΔΑ

14.09.2025 14:33

Νέες ροές μεταναστών στην Κρήτη: Μετά τη Γαύδο 71 ακόμη μετανάστες στη Χώρα Σφακίων

14.09.2025 14:33
metanastes 44- new

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ.

Πρόκειται για 71 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από πλοίο της FRONTEX στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Στην περιοχή πνέουν Βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.

dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκικό ΥΠΕΞ για ανάρτηση Δένδια: «Αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις» – Του καταλογίζουν «εσωτερικά πολιτικά κίνητρα»

aytokinito-ladia1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτά είναι τα 10 λαμπάκια στο αυτοκίνητο που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσεις

seville
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τζαμαϊκανός Σέβιλ το χρυσό (9.77) υπό το βλέμμα του Γιουσέιν Μπολτ (video)

ethniki-ellada-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: LIVE η προσπάθεια της εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία (3-0)

charlie_kirk_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πογκρόμ απολύσεων σε όποιον ασκεί κριτική στους ακροδεξιούς – «Αηδιαστικοί και απαράδεκτοι»

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

