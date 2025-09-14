Νέες ροές μεταναστών στην Κρήτη: Μετά τη Γαύδο 71 ακόμη μετανάστες στη Χώρα Σφακίων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ.
Πρόκειται για 71 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από πλοίο της FRONTEX στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.
Στην περιοχή πνέουν Βόρειοι άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.
