Φωτιά στο Ακρωτήρι Χανίων – Σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Πρόκειται για εκτεταμένη πυρκαγιά στο κύτταρο του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου, ενώ έχει σπεύσει ήδη μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται για την ώρα εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαζόμενοι. 10 υδροφόρα οχήματα και περισσότεροι απο 35 πυροσβέστες έχουν ήδη σπεύσει και επιχειρούν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο εργοστάσιο απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στην Περβολίτσα Ακρωτηρίου.

Πυροσβέστες και σκαπτικά μηχανήματα δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να περιοριστεί εντός του περιφραγμένου χώρου του εργοστασίου, ενώ στην περιοχή πνέουν έντονοι άνεμοι.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Χανίων, θα δοθεί μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά αλλά και για να μην σταματήσει η αποκομιδή απορριμμάτων του νομού.

