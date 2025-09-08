Τροχαίο δυστύχημα στο Λιανοκλάδι: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα (photos)

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό, σημειώθηκε σήμερα (8/9) το πρωί στο ύψος του γηπέδου του Λιανοκλαδίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα (ο οδηγός, ο συνοδηγός, μια γυναίκα και ένα βρέφος) κινείτο στην επαρχιακή οδό όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο σημείο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο συνοδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η γυναίκα, ο οδηγός και το μωρό διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους, χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, καθώς και η Τροχαία, η οποία απέκλεισε το τμήμα του δρόμου για τη διενέργεια αυτοψίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

