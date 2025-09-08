search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 00:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 10:10

Τροχαίο δυστύχημα στο Λιανοκλάδι: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα (photos)

08.09.2025 10:10
lianokladi_troxaio_new

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό, σημειώθηκε σήμερα (8/9) το πρωί στο ύψος του γηπέδου του Λιανοκλαδίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα (ο οδηγός, ο συνοδηγός, μια γυναίκα και ένα βρέφος) κινείτο στην επαρχιακή οδό όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο σημείο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο συνοδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η γυναίκα, ο οδηγός και το μωρό διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους, χωρίς να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, καθώς και η Τροχαία, η οποία απέκλεισε το τμήμα του δρόμου για τη διενέργεια αυτοψίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Διαβάστε επίσης:

Κεραμέως: Από το 2026, οι εργαζόμενοι θα δουν αυξημένα καθαρά ποσά στη μισθοδοσία τους

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε και πέθανε την ώρα που έτρωγε

Σχολική άδεια για τον αγιασμό – Τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι γονείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irak omiros peleftherosi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ – Είχε απαχθεί το 2023 – Η ανάρτηση Τραμπ

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για τον θρίαμβο της Εθνικής: «Μας έκανε πολύ περήφανους, είμαστε όλοι δίπλα σας»

lekorni gallia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι πρώτες δηλώσεις Λεκορνί μετά την επιλογή του από τον Μακρόν για την πρωθυπουργία

mvp antetokoynbo – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: MVP του Ελλάδα – Λιθουανία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Βίντεο με τον… διαστημικό Greek Freak

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα – Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 00:57
irak omiros peleftherosi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ – Είχε απαχθεί το 2023 – Η ανάρτηση Τραμπ

ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για τον θρίαμβο της Εθνικής: «Μας έκανε πολύ περήφανους, είμαστε όλοι δίπλα σας»

lekorni gallia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι πρώτες δηλώσεις Λεκορνί μετά την επιλογή του από τον Μακρόν για την πρωθυπουργία

1 / 3