ΕΛΛΑΔΑ

08.09.2025 09:22

Σχολική άδεια για τον αγιασμό – Τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι γονείς

08.09.2025 09:22
agiasmos_sxoleia
Eurokinissi

Όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, αλλά και μητέρες που απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, είτε εργάζονται με πλήρη είτε μερική απασχόληση, έχουν δικαίωμα να λείπουν από τη δουλειά τους, προκειμένου να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τον νόμο το δικαίωμα αυτό ισχύει για κάθε παιδί έως 18 ετών που φοιτά στη στοιχειώδη ή μέση εκπαίδευση, καθώς και για γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν το παιδί φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Οι γονείς μπορούν να απουσιάσουν έως 4 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο μετ’ αποδοχών, ύστερα από άδεια του εργοδότη, για να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση, την παρουσία και τη γενικότερη πορεία των παιδιών τους.

Η άδεια μπορεί να αφορά ολόκληρη ημέρα ή μερικές ώρες, ενώ μπορεί να δοθεί και την ημέρα του αγιασμού, σε σχολικές εορτές ή εκδηλώσεις.

Για τη χρήση της άδειας απαιτείται κοινή υπεύθυνη δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη, όπου διευκρινίζεται ποιος θα κάνει χρήση ή πώς θα μοιραστεί ανάμεσά τους.

Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν σχετική βεβαίωση στους εργαζομένους (Ν. 4808/2021, άρθρο 38 – Εγκ. 47972/2021).

