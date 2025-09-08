Τραγωδία στο Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε και πέθανε την ώρα που έτρωγε

Ένας 44χρονος πέθανε από πνιγμό τις Γούρνες Τεμένους στο Ηράκλειο της Κρήτης, την ώρα που έτρωγε στο σπίτι του, όταν κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό του.

Οι οικείοι του ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των ιατρών, ο άνδρας κατέληξε.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για καταγραφή του περιστατικού, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν επισήμως τα αίτια του θανάτου.

Διαβάστε επίσης

Τήνος: Χτύπησε το 4χρονο παιδί του στο λιμάνι και συνελήφθη

Τροχαίο στην Εθνική Πατρών – Κορίνθου: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες (videos/photos)

Καβάλα: Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή για την 59χρονη Βρετανίδα – Καθυστέρησαν οι αρχές, καταγγέλλει ο σύζυγός της