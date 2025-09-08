search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 11:57
08.09.2025 09:54

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε και πέθανε την ώρα που έτρωγε

08.09.2025 09:54
ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

Ένας 44χρονος πέθανε από πνιγμό τις Γούρνες Τεμένους στο Ηράκλειο της Κρήτης, την ώρα που έτρωγε στο σπίτι του, όταν κομμάτι φαγητού κόλλησε στο λαιμό του.

Οι οικείοι του ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των ιατρών, ο άνδρας κατέληξε.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για καταγραφή του περιστατικού, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν επισήμως τα αίτια του θανάτου.

