ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 02:11
19.09.2025 00:51

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ατόμων στη Ζάκυνθο – Βίντεο ντοκουμέντο

19.09.2025 00:51
Photo: imerazante.gr

Επεισόδια προκάλεσαν ομάδες ατόμων που συνεπλάκησαν μεταξύ τους στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, τα επεισόδια στη Ζάκυνθο κράτησαν αρκετή ώρα, ενώ όπως έχουν καταγράψει ντόπιοι και τουρίστες με τα κινητά τους τηλέφωνα, τα άτομα συγκρούστηκαν με πρωτοφανή αγριότητα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που «ανέβηκε» στα social media, τα άτομα πέταξαν ακόμα και καρέκλες που άρπαξαν από καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Στο σημείο, βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας τη στιγμή που κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν να φύγουν από το σημείο, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος τραυματισμού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια, αλλά και ποια ήταν η αιτία.

