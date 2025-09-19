search
19.09.2025 21:21

Κοζάνη: Από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στη μάντρα – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 53χρονος εργαζόμενος

19.09.2025 21:21
KOZANI-NEW

Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή. Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Να σημειωθεί ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο 53χρονος εργαζόμενος έχει ακρωτηριαστεί σε χέρι και πόδι, ενώ έχει 60% εγκαύματα και πολλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

