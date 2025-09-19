Νέα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες στην έκρηξη που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί αργά το απόγευμα εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο έκρηξης με αποτέλεσμα οι έρευνες να παίρνουν άλλη τροπή. Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Να σημειωθεί ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο 53χρονος εργαζόμενος έχει ακρωτηριαστεί σε χέρι και πόδι, ενώ έχει 60% εγκαύματα και πολλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και τη λήστεψε

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο»: Τι λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο γηροκομείο Πατρών

Global Sumud Flotilla: Καταγγελία προσωπικής στοχοποίησης Ελλήνων ακτιβιστών από υπουργείο του Ισραήλ