Global Sumud Flotilla: Καταγγελία προσωπικής στοχοποίησης Ελλήνων ακτιβιστών από υπουργείο του Ισραήλ

Το κράτος του Ισραήλ προβαίνει σΕυθεία στοχοποίηση του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από το καθεστώς Νετανιάχου καταγγέλλει ότι δέχθηκε το March to Gaza Greece.

Υπενθυμίζεται ότι το Global Sumud Flotilla κατευθύνεται προς τη Γάζα, με πάνω από 50 σκάφη από 44 χώρες, μεταφέροντας τρόφιμα και φάρμακα για τον παλαιστινιακό λαό και την αλληλεγγύη που θέλουν να δείξουν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι τα 6 σκάφη της ελληνικής αποστολής με πλήρωμα 26 Έλληνες και 20 διεθνείς αλληλέγγυους/ες, κινούνται ή σταθμεύουν ανάλογα με την πορεία του διεθνούς στολίσκου και τις καιρικές συνθήκες. Τέσσερα σκάφη φέρουν τα ονόματα-σύμβολα «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Παύλος Φύσσας», «Ahed Tamimi» και τα άλλα δύο «Free Willy» και «Ηλέκτρα».

Όπως καταγγέλλει η ελληνική αποστολή, το ισραηλινό Υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού δημοσίευσε έκθεση με την οποία χαρακτηρίζει τον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης «συνεργό τρομοκρατικών δικτύων» και στοχοποιεί Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στο κίνημα ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Η έκθεση χαρακτηρίζεται ως μια προπαγανδιστική κατασκευή, άλλωστε, δεν πρόκειται για την πρώτη έκθεση Ισραηλινών υπηρεσιών που επιχειρεί να στοχοποιήσει το κίνημα ενάντια στη γενοκτονία και αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, όπως αναφέρουν.

Το March to Gaza Greece καλεί την ελληνική κυβέρνηση να τοποθετηθεί και να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διπλωματικές ενέργειες για την προκλητική στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από υπηρεσίες τρίτου κράτους, το οποίο έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να παραβιάσει το Διεθνές Δίκαιο, ακόμα και την εθνική κυριαρχία χώρων, για να υλοποιήσει τους στόχους του.

«Επιφυλασσόμαστε δε κάθε περαιτέρω νόμιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών ενώπιον των Ελληνικών αρχών, για την προστασία των πολιτών που στοχοποιούνται», αναφέρουν.

Η ανακοίνωση

«Το κράτος του Ισραήλ προβαίνει σε ευθεία στοχοποίηση του Παγκόσμιου Στόλου Αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla και σε απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών.

Το ισραηλινό Υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού δημοσίευσε έκθεση με την οποία χαρακτηρίζει τον Παγκόσμιο Στόλο Αλληλεγγύης «συνεργό τρομοκρατικών δικτύων» και στοχοποιεί Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν ενεργά στο κίνημα ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η έκθεση δεν είναι παρά μια προπαγανδιστική κατασκευή.

Δεν πρόκειται για την πρώτη έκθεση Ισραηλινών υπηρεσιών που επιχειρεί να στοχοποιήσει το κίνημα ενάντια στη γενοκτονία και αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Είχε προηγηθεί έκθεση για τις πανελλαδικές δράσεις της 10ης Αυγούστου ενάντια στη γενοκτονία. Αυτή η έκθεση, πέραν της λεπτομερούς καταγραφής των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα, περιείχε και καταγραφή των Ελλήνων πολιτών που πρωτοστατούσαν στη διοργάνωσή τους.

Όπως δεν πέτυχε τότε η απόπειρα εκφοβισμού και συκοφάντησης της δράσης του ελληνικού λαού ενάντια στη γενοκτονία, έτσι θα συμβεί και τώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και τον Παλαιστινιακό λαό χαρακτηρίστηκε πρόσφατα γενοκτονία από επιτροπή του ΟΗΕ, ενώ το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις διεξαγωγής της ήδη από τον Ιανουάριο του 2024.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί και να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες διπλωματικές ενέργειες για την προκλητική στοχοποίηση Ελλήνων πολιτών από υπηρεσίες τρίτου κράτους, το οποίο έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να παραβιάσει το Διεθνές Δίκαιο, ακόμα και την εθνική κυριαρχία χώρων, για να υλοποιήσει τους στόχους του.

Επιφυλασσόμαστε δε κάθε περαιτέρω νόμιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών ενώπιον των Ελληνικών αρχών, για την προστασία των πολιτών που στοχοποιούνται.

Όλα τα μάτια στραμμένα στην Γάζα και τον παγκόσμιο στόλο #GlobalSumudFlotilla – Το μήνυμα της αλληλεγγύης θα φτάσει στην Γάζα».

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές επιδοτήσεις: Νέα προθεσμία από ΕΕ για να συμμορφωθεί η Ελλάδα

Σάκης Αρναούτογλου: Από την ευκαιρία στην αδιαφορία – Η κυβέρνηση πνίγει την Καινοτομία

Ηλιόπουλος: «Άνιωθο κάθαρμα» όποιος δε συγκινείται από το σπαρακτικό αίτημα Ρούτσι για εκταφή (video)