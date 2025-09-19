Εμπλοκή αστυνομικού εξετάζουν οι αρχές στο… ράλι με τη Mercedes στη Συγγρού με 291χλμ

Νέα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον οδηγό του πολυτελούς αυτοκινήτου που «πιάστηκε» από φωτογραφικό ραντάρ της Τροχαίας να τρέχει με 291 χλμ στη λεωφόρο Συγγρού τα ξημερώματα της 31ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δέκα ημέρες η Τροχαία Καλλιθέας παρέδωσε στον εισαγγελέα τη δικογραφία για την υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι τότε οι Αρχές είχαν καταφέρει να εντοπίσουν μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος και όχι τον οδηγό.

Ο εισαγγελέας ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να εντοπιστεί ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, που έτρεχε σαν μανιασμένο σε κεντρική λεωφόρο της Αθήνας.

Η Τροχαία Καλλιθέας κάλεσε τον ιδιοκτήτη για νέα κατάθεση και εκείνος υπέδειξε το άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο που μέχρι το περιστατικό στη Συγγρού υπηρετούσε στην Αστυνομία και στη συνέχεια παραιτήθηκε.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ήταν εκείνος πίσω από το τιμόνι, όταν η Mercedes έπιασε σχεδόν 300 χλμ./ώρα, ή εάν την είχε παραχωρήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό ο πρώην αστυνομικός θα κληθεί για κατάθεση.

Για την ιστορία, το όχημα που πιάστηκε από την κάμερα της Τροχαίας, ήταν μια Mercedes AMG GT S που ανήκει σε πολύ γνωστή εταιρία.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας μαχαίρωσε 25χρονη και τη λήστεψε

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο»: Τι λένε ο 25χρονος και ο 21χρονος που κατηγορήθηκαν για τη φωτιά στο γηροκομείο Πατρών

Global Sumud Flotilla: Καταγγελία προσωπικής στοχοποίησης Ελλήνων ακτιβιστών από υπουργείο του Ισραήλ