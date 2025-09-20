Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο τραυματίας που εκτοξεύτηκε σε βιτρίνα καταστήματος

Ένα ακόμη βίαιο περιστατικό τάραξε το παλιό λιμάνι του Ρεθύμνου, στον τουριστικό δρόμο με τα μπαρ που κάθε βράδυ γεμίζει από νεαρούς. Ξημερώματα Σαββάτου, γύρω στις 5, σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων.

Oι νεαροί χτυπούσαν ανελέητα ο ένας τον άλλον ενώ ένας από αυτούς κλώτησε στα γεννητικά όργανα έναν συνομήλικό του, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια σε τραυματισμένο φίλο του. Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, ένας νεαρός εκτοξεύτηκε με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά. Η συμπλοκή έληξε με την άφιξη τριών περιπολικών της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές. Δεν είναι άλλωστε μακριά το αιματηρό περιστατικό με τον φοιτητή Χορευτάκη, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, όταν έπεσε θύμα επίθεσης κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Κάτοικοι και καταστηματάρχες μιλούν για μια χρόνια πληγή, καθώς τα ξημερώματα η περιοχή μετατρέπεται σε «σκηνικό μάχης» από ανήλικους που καταναλώνουν αλκοόλ ανεξέλεγκτα και συχνά καταλήγουν σε νοσοκομεία ή σε αστυνομικά τμήματα. Το πρόβλημα, όπως τονίζουν, δεν είναι μεμονωμένο αλλά επαναλαμβανόμενο, με τη γειτονιά να ζει σε διαρκή φόβο και ανασφάλεια.

