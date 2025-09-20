Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια στο κέντρο της Αθήνας μπροστά σε ΕΚΑΒ

Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρωμα σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Καποδιστρίου και μάλιστα υπό το φως της ημέρας, ενώ παρόντες βρίσκονταν τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν κυρίως τοξικοεξαρτημένοι, με την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομα να συγκρούονται και να πετούν αντικείμενα, ενώ στο σημείο είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περιθάλψει τους τραυματίες.

