ΕΛΛΑΔΑ

20.09.2025 18:31

Δολοφονία 59χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Ελάτε, σκότωσα την αδερφή μου» – Ανατριχίλα με την «ψύχραιμη» ομολογία του 49χρονου δράστη (Video)

20.09.2025 18:31
thessaloniki aderfi dolofonia (1)

Φρικιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για μία ακόμα υπόθεση γυναικοκτονίας με θύμα μία 59χρονη γυναίκα, η οποία δολοφονήθηκε από τον 49χρονο αδερφό της, στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9).

Συγκεκριμένα, αφού ένας 49χρονος άνδρας δολοφόνησε την ίδια του την αδερφή με πλαστική σακούλα, στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία για να ομολογήσει τη φρικαλέα πράξη του: «Ελάτε, σκότωσα την αδερφή μου» φέρεται να ήταν τα πρώτα «ψύχραιμα» λόγια του στο κέντρο Άμεσης Δράσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το thestival, οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας που έχει σοκάρει τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, προκαλούν ανατριχίλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δράστης δολοφόνησε την αδερφή του στο χολ του διαμερίσματος, χρησιμοποιώντας τη σακούλα ως σχοινί και αφού την τύλιξε γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας στη συνέχεια την έσφιξε με δύναμη προκαλώντας της ασφυξία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο προσπάθησαν να την επαναφέρουν, όμως ήταν ήδη αργά και απλώς διασπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ εισέβαλαν στο διαμέρισμα, το θύμα είχε τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι.

Περίοικοι λένε ότι επρόκειτο για ετεροθαλή αδέλφια από διαφορετική μητέρα. Με βάση τις ίδιες αναφορές, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ η 59χρονη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της σήμερα το πρωί, έπειτα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Από τον έλεγχο που έγινε από τις Αρχές δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μέχρι στιγμής ο δράστης δεν έχει αναφέρει τον λόγο που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ ζήτησε την παρουσία δικηγόρου.

Το σπίτι που έγινε το έγκλημα ανήκει στο θύμα, ενώ ο συλληφθείς που μένει στη Θερμή, είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Το έγκλημα έγινε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αλεξανδρείας, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ο 50χρονος συνελήφθη από τις αρχές και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εγκλημάτων Χαριλάου.

