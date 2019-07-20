Κιάτο: Έθαψε τη μητέρα του στον κήπο για να πάρει τη σύνταξη της (Video)

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Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι στο χωριό Μικρός Βάλτος στο Κιάτο Κορινθίας από την αποκάλυψη ότι γιος έθαψε τη μητέρα του στον κήπο για να παίρνει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η άτυχη γυναίκα αγνοούνταν από τον περασμένο Νοέμβριο. Η εξαφάνιση της δηλώθηκε από τους οικείους την Τετάρτη 17 Ιουλίου.

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουλίου, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της για να κάνουν έρευνα στο χώρο.

Στο πίσω μέρος της αυλής, μέσα στην αποθήκη, εντόπισαν θαμμένο το άψυχο σώμα της γυναίκας.

Ο γιος της φέρεται να ομολόγησε πως την έθαψε εκεί.