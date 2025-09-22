search
ΕΛΛΑΔΑ

22.09.2025 09:27

Παγκράτι: «Γνώριμος» των αρχών ο άντρας που δέχθηκε πυροβολισμούς

«Γνώριμος« των αστυνομικών αρχών είναι ο άνδρας που πυροβολήθηκε στο Παγκράτι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο άνδρας φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν και για εμπλοκή σε οπαδικές υποθέσεις, να έχει πάρει μέρος σε επεισόδια το 2013, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από 6 μήνες συνεπλάκη με άγνωστο άνδρα στην Ομόνοια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οδό Λεάγρου όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, βρέθηκαν τρεις κάλυκες.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο πήρε εξιτήριο.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών.

