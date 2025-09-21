Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της – Ο εκβιασμός σε συγχωριανό της

Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης της ταφής της 93χρονης γυναίκας από την 62χρονης από το Κλειδί Βοιωτίας.

Η κόρη της προκειμένου να μην χάσει τη σύνταξη της μητέρας της, αλλά και τα επιδόματά της, την έθαψε σε έναν στάβλο δίπλα από το σπίτι της όταν πέθανε αυτή και παρίστανε πως ακόμη ζούσε.

Ομως μετά από καταγγελία αποκαλύφθηκε και όταν οι αρχές πήγαν στο σπίτι της για να την ρωτήσουν για την «εξαφάνιση» της μητέρας της, αυτή παρουσίασε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της.

Εκεί ουσιαστικά αποκαλύφθηκε η αλήθεια και η ίδια ομολόγησε τη πράξη της.

Η ίδια μάλιστα οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει την μητέρα της, όπου εντόπισαν τον σκελετό της τυλιγμένο με κλινοσκεπάσματα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες: μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδής κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ τα οστά της μητέρας της έχουν σταλεί για περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση.

Ο ρόλος του συνεργού και ο εκβιασμός

Το μυστήριο γύρω από την υπόθεση είναι ο ρόλος του συνεργού της κατά την ταφή της μητέρας της. Η ίδια μίλησε για κάποιον αλλοδαπό που έμενε στη περιοχή και ο οποίος δεν ζει ποια εκεί. Δεν αποκάλυψε ποιος είναι, με τις αρχές να τον αναζητούν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 62χρονη είχε ζητήσει τη βοηθειά συγχωριανού της για να συνεχίζει να παίρνει το επίδομα της μητέρας της, αυτός την ρώτησε γιατί δεν στέλνει κλιμάκιο στη Δομή όπου υποτίθεται πως έμενε, ώστε να την δουν και να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα.

Εκεί φέρεται να του αποκάλυψε πως «το επίδομα θα κοπεί αν δουν ότι δεν ζει στο σπίτι».

Τότε του ζήτησε να του πάει την ηλικιωμένη θεία του, παρουσιάζοντάς την ως την μητέρα της, ενώ ουσιαστικά φέρεται να τον εκβίασε ψυχολογικά.

«Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω» φέρεται να του είπε για να τον πείσει. του να πάρει μαζί της την ηλικιωμένη θεία του.

Όταν έφτασαν στο σπίτι, η δράστης συνέστησε στους αστυνομικούς τη συγκεκριμένη γυναίκα ως μητέρα της. Αλλά η ηλικιωμένη γειτόνισσα ήταν αυτή που «πρόδωσε» την απάτη καθώς ανέφερε το πραγματικό της όνομα.

