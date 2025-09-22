search
22.09.2025 15:42

Στο πλευρό του Ρούτσι ο Δούκας: «Αναφαίρετο δικαίωμά η εκταφή της σορού του παιδιού του»

22.09.2025 15:42
doukas-routsi
Χάρης Δούκας με Πάνο Ρούτσι/Χ

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που για 8η μέρα πραγματοποιεί απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Όχι στην άρνηση. Όχι στη σιωπή. Συμπαραστέκομαι στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του η εκταφή της σορού του παιδιού του. Η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά του», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

