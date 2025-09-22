Στο πλευρό του Ρούτσι ο Δούκας: «Αναφαίρετο δικαίωμά η εκταφή της σορού του παιδιού του»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που για 8η μέρα πραγματοποιεί απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βρέθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
«Όχι στην άρνηση. Όχι στη σιωπή. Συμπαραστέκομαι στον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του η εκταφή της σορού του παιδιού του. Η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά του», τόνισε ο Χάρης Δούκας.
