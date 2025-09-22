search
Οργή Καρυστιανού: Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι βρίσκεται κοντά σε νέο κόμμα

Με μια οργισμένη ανάρτηση, η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε νέα δημοσιεύματα που την έφεραν να βρίσκεται ένα βήμα πριν τη δημιουργία κόμματος.

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «Η κοινωνία φλέγεται! Οι θεσμοί έχουν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη παραμένει άφαντη στη χώρα μας.
Απεργία πείνας από γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη και όμως συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα όπως αυτά!! Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.
Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας; Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας.
FAKE!!!!».

