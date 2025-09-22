search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025
22.09.2025 13:24

Ο Ανδρέας Λοβέρδος βρήκε την πρώτη δουλειά στη ΝΔ

Για την πρώτη αποστολή του ως στέλεχος της ΝΔ ετοιμάζεται, μαθαίνω, ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τον τοποθετήσει, λένε οι πληροφορίες, στην ομάδα στελεχών η οποία θα διαμορφώσει τις προτάσεις της ΝΔ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Ως συνταγματολόγος είναι λογικό να αναλάβει κάποιο ρόλο – εγώ θα έβλεπα και τον Νίκο Αλιβιζάτο στην ίδια ομάδα, να σας πω την αμαρτία μου, αλλά αυτό είναι γνώμη μου, δεν περιμένω να την υιοθετήσει το Μαξίμου.

Λογικά, η κίνηση με τον Λοβέρδο είναι η πρώτη από το σχέδιο αξιοποίησης του… «για πάντα ΠΑΣΟΚ» στελέχους.

Κάποιοι το ερμηνεύουν ως ένδειξη πως δεν υπάρχει στις προθέσεις του Μητσοτάκη άμεση υπουργοποίηση του Ανδρέα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Με τέτοιο πάγκο που (δεν) έχει η ΝΔ, όλα είναι πιθανά.

