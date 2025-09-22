Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες… Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

Τι κι αν δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche -καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίαζαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά- της πρώην πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Πόπης Σεμερτζίδου και της οικογένειά της, σχετικα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Τα δύο αυτοκίνητα έκαναν την εμφάνισή τους στον γάμο του ανιψιού της κουνιάδας της, Ασημίνας Μαγειρία, που έγινε χθες!

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, βλέπουμε την κ. Μαγειρία, επαγγελματία κτηνοτρόφο, αδερφή του μεγαλοκτηνοτρόφου Χρήστου Μαγειρία και κουνιάδα της Πόπης Σεμερτζίδου -που ενέχονται στο σκάνδαλο παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ- να τραγουδά υπό τους ήχους του κλαρίνου, για τον γάμο του ανιψιού της, μπροστά στη κατακόκκινη Ferrari του Μαγειρία που έχει δεσμεύσει η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυνα Μαύρου Χρήματος!

Στο ίδιο μήκος κύματος… αναισθησίας και πρόκλησης και ο γαμπρός του ελεγχόμενου Μαγειρία, ο οποίος «φλέξαρε» την κατακόκκινη δεσμευμένη Ferrari και την ολόλευκη δεσμευμένη Porsche του θείου του, με την οποία πήγε η νύφη στην εκκλησία, στη σελίδα του στο Facebook.

Καμία ντροπή… αλλά και για ποιο λόγο άλλωστε; Υπονοεί κανείς ότι υπάρχει κάτι παράνομο εδώ;

