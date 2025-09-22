Η αστοχία με τη ΔΕΘ, που πήγε να πικράνει τον Αγγελούδη και να χαλάσει τη γαλαζοπράσινη συνεργασία στον δήμο  

Η κυβέρνηση πήγε να αποκλείσει από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΘ τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της Αυτοδιοίκησης.

Μετά το χαμό που έγινε, φαίνεται ότι το ξανασκέφτηκε και θα κάνει αλλαγή στη ρύθμιση, ώστε να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τον δήμο της Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ήταν περίεργη εξ αρχής η σκέψη. Αφενός η Περιφέρεια είναι γαλάζια. Αφετέρου ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις με την κυβέρνηση – ούτε «ενοχλεί», ούτε χαλάει χατίρια στα στελέχη της ΝΔ που έχει στην παράταξή του και τα οποία συνδιοικούν τον δήμο, εις το όνομα της γαλαζοπράσινης αγαστής συνεργασίας.

Ένας κακός χαμός για το τίποτα δηλαδή.

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες… Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

«Χολή» Πορτοσάλτε κατά Πάνο Ρούτσι: Ο χώρος δεν ανήκει σε κανέναν πικραμένο και πονεμένο (videos)

Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου