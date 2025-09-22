search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:33
ΕΛΛΑΔΑ

22.09.2025 18:03

Θεσσαλονίκη: Θόλωσα γιατί μου έκανε παρατήρηση για τις κάλτσες μου, είπε ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του

22.09.2025 18:03
Photo: Voria.gr

Στον εκνευρισμό του από έναν καβγά που είχε πριν το στυγερό έγκλημα με την σύζυγό του, αλλά και στη λεκτική επίθεση, που δέχθηκε, όπως υποστηρίζει, από την αδελφή του απέδωσε ο 50χρονος δράστης της αδελφοκτονίας στη Θεσσαλονίκη την πράξη του.

«Μου μίλησε πάλι άσχημα και θόλωσα», είπε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης στους αστυνομικούς ο 50χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της 59χρονης αδερφής του, ο οποίος τύλιξε μια σακούλα γύρω από το λαιμό της γυναίκας και την έπνιξε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ο 50χρονος άνδρας το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (20.09.2025) σκότωσε την αδερφή του στο διαμέρισμά της στη Θεσσαλονίκη και στην συνέχεια τηλεφώνησε στην αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του.

 Στην προανακριτική του απολογία, ισχυρίστηκε ότι η ψυχική φόρτιση αλλά οι αλλεπάλληλοι καβγάδες που είχε με την 59χρονη αδερφή του ήταν η βασική αιτία που τον ώθησαν να της αφαιρέσει τη ζωή.

«Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφωνική κλήση από τη σύζυγο μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντας μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε» είπε αρχικά στους αστυνομικούς ο 50χρονος αδερφοκτόνος.

Η στιγμή της δολοφονίας

Μάλιστα, ο 50χρονος μίλησε για τη στιγμή όπου έφτασε με την αδερφή του στο διαμέρισμα όπου διέπραξε τη δολοφονία.

«Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου» είπε ο 50χρονος και συνεχίζοντας πρόσθεσε:

«Στη συνέχεια, μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καβγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγο μου ενήργησα χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου».

Πάλεψε για τη ζωή της η 59χρονη


Σύμφωνα τώρα με την νεκροψία – νεκροτομή ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός, ενώ η γυναίκα πάλεψε με τον αδερφό της προκειμένου να γλιστρήσει από τα χέρια του. Μάλιστα στο χώρο βρέθηκαν σημάδια πάλης κι αντίστασης, ενώ η γυναίκα ήταν σε ακόμα πιο ευάλωτη θέση καθώς μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο.

Ο 50χρονος  οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Έως τότε, παραμένει υπό κράτηση, ενώ λίγο πριν ολοκληρώσει την απολογία του, δήλωσε βαθιά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και μετανιωμένος.

