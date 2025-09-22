Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία για τη γυναίκα που σκότωσε ο αδελφός της – Πάλεψε για να σωθεί

Σημάδια πάλης και αντίστασης εντοπίστηκαν κατά τη νεκροψία – νεκροτομή στην 59χρονη γυναίκα που σκότωσε ο αδελφός της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη νεκροψία, όπως αναφέρει το thestival, ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός και γρήγορος.

Η γυναίκα, παρότι έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστο χρόνο και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόχο και να σωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο αδελφός της την έπνιξε τυλίγοντας γύρω από τον λαιμό της μια σακούλα σούπερ μάρκετ σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστο το κίνητρο

Το κίνητρο του 50χρονου παραμένει άγνωστο, ενώ και ο ίδιος ο κατηγορούμενος «δεν έχει βοηθήσει σε αυτό», όπως διευκρίνισε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δείχνουν να υπήρχε πρόβλημα μεταξύ τους στο παρελθόν. «Ακόμη και τώρα, τώρα που συνεχίζεται η προανάκριση για αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει καμία αναφορά περί ενδοοικογενειακής βίας για οποιοδήποτε περιστατικό», ανέφερε στις σημερινές της δηλώσεις η κ. Δημογλίδου.

«Ίσα ίσα αναφέρεται στους αστυνομικούς ότι είχαν πολύ καλή σχέση και ότι ο ένας φρόντιζε τον άλλον», επεσήμανε, προσθέτοντας πως φαίνεται ότι ήταν μία ασήμαντη αφορμή που προκάλεσε αυτό το γεγονός.

Σε ερώτηση αν έδρασε μόνος του, απάντησε πως «δεν υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη. Ο ίδιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε πως έχει σκοτώσει την αδελφή του».



Το βίντεο του θύματος

Το θύμα είχε πάρει εκείνο το πρωί εξιτήριο μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας για εγκεφαλικό.

Ο αδελφός της τη μετέφερε στο σπίτι της και μάλιστα είχε ψωνίσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, πριν τη σκοτώσει.

Στο βίντεο που παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας 22/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η 59χρονη ευχαριστούσε τον αδελφό της για τη στήριξη που της παρείχε, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, ενώ παράλληλα έλεγε -χωρίς να διευκρινίζει για ποιους πρόκειται- «προσπαθήσατε να με φάτε, αλλά δεν τα καταφέρατε».

«Πίστευα ότι δεν θα μου συμβεί κάτι στο παρόν, βέβαια ποτέ δεν είχα κάτι δεδομένο όπως την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς.

Με βρήκε ένα ισχαιμικό εγκεφαλικό, ελαφρύ λένε, αλλά εάν σκεφτείς ότι σήμερα το πρωί μόνη μου ξεράθηκα στο πάτωμα μην μπορώντας να κουνήσω αριστερό πόδι και χέρι καταλαβαίνετε… Ο φόβος μην το παίξω μάγκας ήταν ναι… όλα καλά, καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου και να είστε σίγουροι οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά θα είμαι πάλι εδώ, οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει σχέδιο λέει ένας εξαιρετικός επιστήμονας.

Έτυχε ο αδελφός ο αγαπημένος μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά να είναι στο εξωτερικό, οπότε μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορούν να είναι εδώ. Τους αγαπώ όμως και ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για τη σκέψη σας.

Θα είμαι δυνατή και πιο δυνατή από πριν και παρόλο που προσπάθησαν κάποιοι να με φάνε δεν θα γίνει το δικό τους, δεν θα γίνει… ελαφρύ ισχαιμικό», έλεγε χαρακτηριστικά στο βίντεό της.

