Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να γνωστοποιεί τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μια ανάρτησή του στα social media, κάνοντας λόγο για έναν καλλιτέχνη σεμνό, έναν άνθρωπο πάντα χαμογελαστό.

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τις επόμενες μέρες» έγραψε.

