ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 36χρονος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερις μαθητές, την ώρα που έπαιζαν στο σχολείο

φωτογραφία αρχείου

Τέσσερα ανήλικα αγόρια κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένας 36χρονος, την ώρα που αυτά έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με καταγγελία, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, ενώ εκτός από την παρενόχληση ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να ακολούθησε τα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο ίδιος φαίνεται πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς ομολόγησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις και γι’ αυτό ζήτησε να συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες της περιοχής.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο ανέβαλε την εκδίκασή της επειδή απουσίαζαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι να γίνει η δίκη. Την ίδια ώρα, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι ασκήθηκε βία εναντίον του από γονείς και δια των υπερασπιστών του επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

