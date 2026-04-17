Μακρόν – Μελόνι ήρθαν πολύ… κοντά έξω από το Ελιζέ – Δείτε βίντεο

Viral έγινε η σκηνή που εκτυλίχθηκε έξω από το γαλλικό Προεδρικό Μέγαρο με πρωταγωνιστές τον Εμανουέλ Μακρόν και την Τζόρτζια Μελόνι.



Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχεται την Ιταλίδα πρωθυπουργό στα Ηλύσια Πεδία, για τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών με θέμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.



The video quickly went viral online. pic.twitter.com/NQHnhRmDEt April 17, 2026



Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που η Μελόνι βγαίνει από το αμάξι της ντυμένη στα κόκκινα με τον Μακρόν να την πλησιάζει. Στη συνέχεια, την κρατάει σχετικά σφιχτά από τους ώμους και την φιλάει σταυρωτά, με τα φιλιά μεταξύ τους να κρατάνε σε διάρκεια λίγο παραπάνω από το τυπικό.

Μάλιστα, η έκφραση της Ιταλίδας πολιτικού είναι χαρακτηριστική, καθώς γουρλώνει τα μάτια της, ενώ στη συνέχεια κάτι λένε με τον Μακρόν και ξεσπάνε κι οι δύο στα γέλια.

Στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν στα σκαλιά του Ελιζέ, ποζάροντας εξίσου χαμογελαστοί και οι δύο.

Πάντως η Μελόνι δεν πρέπει να έχει… παράπονο από τους κατά καιρούς ομολόγους της, καθώς μόλις χθες ο Έντι Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά της σε ένδειξη… ιπποτισμού.

Διαβάστε επίσης:

