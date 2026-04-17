Τραμπ: Πιστεύω ότι θα έχουμε συμφωνία το Σαββατοκύριακο – Θα φέρουμε στις ΗΠΑ εμπλουτισμένο ουράνιο

Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε στο Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι αυτές οι συζητήσεις θα φέρουν και οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών.

«Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες» ισχυρίστηκε στη συνέντευξή του.

⏱️ NEW: Trump tells Axios he expects Iran deal "in a day or two" https://t.co/Zv76doDUc9 — Axios (@axios) April 17, 2026

Νωρίτερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, είπε ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ, κάτι που προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται από την Τεχεράνη.

«Θα φέρουμε στις ΗΠΑ πυρηνική σκόνη»

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας το «πυρηνική σκόνη».

Η αναφορά του Τραμπ στην «πυρηνική σκόνη» είναι μια αναφορά σε αυτό που πιστεύει ότι έχει απομείνει μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία, κάτι που έφερε αντιδράσεις από την Τεχεράνη.

«Αν διατηρηθει ο αποκλεισμός, θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν πάλι» ανέφερε ιρανός αξιωματούχος στο Fars.

Να σημειωθεί πως ιρανικά μέσα ενημέρωσης κατακρίνουν τονΑμπάς Αραγτσί που ανακοίνωσε το άνοιγμα των Στενών, κάνοντας λόγο για «παραπλανητική ασάφεια» και ότι «δίνει στο πιάτο» την αίσθηση νίκης στον Τραμπ.

Ιράν: Υπάρχουν ακόμη “σημαντικές διαφορές” με τις ΗΠΑ

Σημαντικές διαφορές μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να υφίστανται προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, επισημαίνοντας ότι το να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ «εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, υποστήριξε ότι «δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία επί των λεπτομερειών για τα πυρηνικά θέματα» και απαιτούνται σοβαρές διαπραγματεύσεις για να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη ήλπιζε ότι μια προκαταρκτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των επόμενων ημερών με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός «ώστε να δημιουργηθεί χώρος για περισσότερες συνομιλίες για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν και την εξασφάλιση πολεμικών αποζημιώσεων».

«Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα παράσχει εγγυήσεις στη διεθνή κοινότητα για την ειρηνική φύση του πυρηνικού προγράμματός του», συνέχισε. «Οποιοδήποτε άλλο αφήγημα σχετικά με τις εν εξελίξει συνομιλίες αποτελεί διαστρέβλωση της κατάστασης», υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης:

