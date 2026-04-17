Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

Απάντηση σε υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί 68 χρόνια, σχετικά με την εξαφάνιση μιας οικογένειας από το Όρεγκον των ΗΠΑ το 1958, δόθηκε χάρη σε ανάλυση DNA.

Οι αμερικανικές Αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη, 16/4, ότι λείψανα που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στον ποταμό Columbia ανήκουν στα μέλη της οικογένειας Μάρτιν, η οποία είχε χαθεί κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδρομής.

Όπως αναφέρει η New York Post, το γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας κατέληξε μετά από ανάλυση DNA στο ότι τα λείψανα αντιστοιχούν στους γονείς, Κένεθ και Μπάρμπαρα Μάρτιν, καθώς και στην κόρη τους, Μπάρμπι. Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές σημείωσαν ότι η έρευνα του σερίφη έχει πλέον ολοκληρωθεί, χωρίς να προκύπτει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Η εξαφάνιση της οικογένειας είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 1958, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση και εικασίες για πιθανό έγκλημα, ενώ είχε μάλιστα προσφερθεί και αμοιβή 1.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους.

Σε μια πρώτη φάση, τα σώματα δύο παιδιών της οικογένειας είχαν βρεθεί μήνες μετά την εξαφάνισή τους, ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή για δεκαετίες.

Ωστόσο, το 2025 δύτης εντόπισε τα ανθρώπινα λείψανα στον ποταμό, τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στο γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας για εξέταση.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους γενετικής ανάλυσης, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν πλήρες DNA προφίλ από τα ευρήματα, το οποίο συγκρίθηκε με δείγματα συγγενών της οικογένειας Μάρτιν.

Η αντιστοίχιση οδήγησε τελικά στην επίσημη ταυτοποίηση, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που παρέμενε ανοιχτό για σχεδόν επτά δεκαετίες.

