ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 21:48
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 21:17

Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

Απάντηση σε υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί 68 χρόνια, σχετικά με την εξαφάνιση μιας οικογένειας από το Όρεγκον των ΗΠΑ το 1958, δόθηκε χάρη σε ανάλυση DNA.

Οι αμερικανικές Αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη, 16/4, ότι λείψανα που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στον ποταμό Columbia ανήκουν στα μέλη της οικογένειας Μάρτιν, η οποία είχε χαθεί κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης εκδρομής.

Όπως αναφέρει η New York Post, το γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας κατέληξε μετά από ανάλυση DNA στο ότι τα λείψανα αντιστοιχούν στους γονείς, Κένεθ και Μπάρμπαρα Μάρτιν, καθώς και στην κόρη τους, Μπάρμπι. Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές σημείωσαν ότι η έρευνα του σερίφη έχει πλέον ολοκληρωθεί, χωρίς να προκύπτει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Η εξαφάνιση της οικογένειας είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 1958, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση και εικασίες για πιθανό έγκλημα, ενώ είχε μάλιστα προσφερθεί και αμοιβή 1.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους.

Σε μια πρώτη φάση, τα σώματα δύο παιδιών της οικογένειας είχαν βρεθεί μήνες μετά την εξαφάνισή τους, ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη δεν είχαν εντοπιστεί ποτέ, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή για δεκαετίες.

Ωστόσο, το 2025 δύτης εντόπισε τα ανθρώπινα λείψανα στον ποταμό, τα οποία στη συνέχεια παραδόθηκαν στο γραφείο του ιατροδικαστή της πολιτείας για εξέταση.

Ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους γενετικής ανάλυσης, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν πλήρες DNA προφίλ από τα ευρήματα, το οποίο συγκρίθηκε με δείγματα συγγενών της οικογένειας Μάρτιν.

Η αντιστοίχιση οδήγησε τελικά στην επίσημη ταυτοποίηση, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που παρέμενε ανοιχτό για σχεδόν επτά δεκαετίες.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Πιστεύω ότι θα έχουμε συμφωνία το Σαββατοκύριακο – Θα φέρουμε στις ΗΠΑ εμπλουτισμένο ουράνιο

Το Ιράν απειλεί με νέο κλείσιμο του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Τραμπική Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σε μία απρόσμενη «συγγένεια»: Πόσο… μοιάζουν σε θεοκρατική αντίληψη;





sandra bullock 99- new
LIFESTYLE

Σάντρα Μπούλοκ: «Έχω την πολυτέλεια σε αυτή τη δουλειά να μεγαλώνω εγώ τα παιδιά μου, αλλοι δεν την έχουν»

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

«Θολό τοπίο» με το άνοιγμα του Ορμούζ – Ασάφεια και αμφιβολίες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων

dna-analysis
ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος σε ένα μυστήριο σχεδόν επτά δεκαετιών: DNA έριξε «φως» στην εξαφάνιση οικογένειας στις ΗΠΑ που αγνοείτο από το 1958 (Photos)

mitsotakis palaistinios antiproedros – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ορμούζ: Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια

kim-k
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν στα πόδια του Λιούις Χάμιλτον – Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε από την Coachella

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

tina new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

