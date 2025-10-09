search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 10:28

Ναυπακτία: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι

09.10.2025 10:28
skylos_new

Ακόμη ένα αδέσποτο σκυλί έπεσε θύμα ασυνείδητου «ανθρώπου» που το πυροβόλησε, αυτήν τη φορά στο Κρυονέρι Ναυπακτίας.

Το ζώο βρέθηκε τραυματισμένο, ενώ κάτοικος που το φρόντιζε έσπευσε να το βοηθήσει, ειδοποιώντας άμεσα τη Φιλοζωική Ναυπάκτου και τον Δήμο. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο στη Ναύπακτο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στο Κρυονέρι υπήρχαν αρκετά αδέσποτα ζώα, ωστόσο ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας περιστατικών με φόλες και άλλες κακοποιήσεις. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και οργή στους φιλόζωους της περιοχής. όπως αναφέρει το nafpaktianews.

Για το περιστατικό έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη Φιλοζωική και τους κατοίκους προς την Αστυνομία. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες που τεκμηριώνουν το γεγονός και έχουν κατατεθεί στη δικογραφία, ώστε να διερευνηθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την πράξη.

Οι φιλόζωοι τονίζουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας απέναντι στα ζώα, επισημαίνοντας πως ο σεβασμός και η προστασία τους αποτελούν δείγμα πολιτισμού. Παράλληλα, ζητούν αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την κακοποίηση ζώων, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.

Διαβάστε επίσης

Θεοδωρικάκος: Με δύο αναγραφόμενες τιμές τα προϊόντα στα σούπερμάρκετ (Video)

Σοκ από την κακοποίηση της εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Με σοβαρές ελλείψεις και πολλά κενά ξεκίνησε η σχολική χρονιά – Μεγάλο πρόβλημα η στέγαση για τους εκπαιδευτικούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

vouli_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική 

apergia-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

kaimakamis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καϊμακάμης- αντιπρόεδρος ΟΠΕΠΕΚΕ: Η οικογένεια μου λαμβάνει επιδοτήσεις 

pix-lax-new
LIFESTYLE

Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες…» στο VOX – Με Γιάννη Ζουγανέλη και Δημήτρη Σταρόβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:27
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

vouli_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική 

apergia-123-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

1 / 3