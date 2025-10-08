search
08.10.2025 11:57

Κατέπεσε εκπαιδευτικό αεροπλάνο στο Τατόι – Μεταφέρθηκαν στο «251» οι δύο επιβάτες, σοβαρά τραυματίας ο ένας (video)

08.10.2025 11:57
tatoi-aeroskafos

Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροπλάνο κατέπεσε στην περιοχή του Τατοϊου πριν από λίγο.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ηδη έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική και η αστυνομία που σπεύδουν για το περιστατικό.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν. Αμφότεροι οι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό νοσοκομείο, με τον ένα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Το αεροσκάφος φέρεται κατά τη διάρκεια της απογείωσης να βγήκε από τον αεροδιάδρομο και να έπεσε εντός του αεροδρομίου μετά από αποκόλληση του ενός φτερού.

Στο Τατόϊ πραγματοποιούν εκπαιδευτικές πτήσεις οι δόκιμοι Ίκαροι της Πολεμικής Αεροπορίας, ωστόσο στο συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν υπήρχαν δόκιμοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες.

