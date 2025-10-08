Εκρηξη στο Jacky.O.: «Δεν δεχτήκαμε ποτέ απειλές» λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ -Ψάχνουν τον δράστη από κάμερες

Οι έρευνες για τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης με εκρηκτικό μηχανισμό στην ντισκοτέκ Jacky.O στα Ιλίσια είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Εκβιασμών, ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ντισκοτέκ, δεν είχαν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν απειλές σε βάρος του.

Αυτό περιπλέκει λίγο την υπόθεση, με την αστυνομία να ψάχνει από κάμερες από την περιοχή, τα ίχνη αυτού που τοποθέτησε την βόμβα.

Σύμφωνα με περίοικους, υπήρχαν 3 ή 4 άτομα που άρχισαν να τρέχουν την στιγμή της έκρηξης, χωρίς από αυτό να προκύπτει ωστόσο πως εμπλέκονται με τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι αρχές σε μια πρώτη εκτίμηση, βλέπουν ένα ενδεχόμενο «προειδοποιητικό μήνυμα» όμως το χτύπημα ήταν εντελώς απροειδοποίητο και ο ιδιοκτήτης φέρεται να μην μπορεί να γνωρίζει ποιος να τον έβαλε -ενδεχομένως- στο στόχαστρο.

