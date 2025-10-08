search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 09:59

Εκρηξη στο Jacky.O.: «Δεν δεχτήκαμε ποτέ απειλές» λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ -Ψάχνουν τον δράστη από κάμερες

08.10.2025 09:59
teem-ekrixi-athina

Οι έρευνες για τον δράστη ή τους δράστες της επίθεσης με εκρηκτικό μηχανισμό στην ντισκοτέκ Jacky.O στα Ιλίσια είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Εκβιασμών, ωστόσο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ντισκοτέκ, δεν είχαν υπάρξει ποτέ στο παρελθόν απειλές σε βάρος του.

Αυτό περιπλέκει λίγο την υπόθεση, με την αστυνομία να ψάχνει από κάμερες από την περιοχή,  τα ίχνη αυτού που τοποθέτησε την βόμβα.

Σύμφωνα με περίοικους, υπήρχαν 3 ή 4 άτομα που άρχισαν να τρέχουν την στιγμή της έκρηξης, χωρίς από αυτό να προκύπτει ωστόσο πως εμπλέκονται με τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι αρχές σε μια πρώτη εκτίμηση, βλέπουν ένα ενδεχόμενο «προειδοποιητικό μήνυμα» όμως το χτύπημα ήταν εντελώς απροειδοποίητο και ο ιδιοκτήτης φέρεται να μην μπορεί να γνωρίζει ποιος να τον έβαλε -ενδεχομένως- στο στόχαστρο.

Διαβάστε επίσης:

Εργασιακό νομοσχέδιο: Είναι σε λάθος κατεύθυνση, επιδρά αρνητικά στο δημογραφικό λέει η ΓΣΕΕ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βορίδης αρνείται τα πάντα μετά την «εκτέλεση» Βάρρα και ζητά στοιχεία για τις «δήθεν παρανομίες» του

Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν: Ο προϋπολογισμός, τα πυρά εκ των έσω και η τελευταία αποστολή του Λεκορνί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

dritsas-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του 

akinita2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες προτιμούν τα ακίνητα: Αποτελούν το 70% της περιουσίας τους – Αποστρέφονται χρηματοοικονομικά προϊόντα  

axepa-nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τρεις τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στην Κατερίνη – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αγωγή από συγγενείς θύματος κατά Bayer και Siemens – Η εμπλοκή των γερμανικών κολοσσών και τα έλαια σιλικόνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

roger waters new
LIFESTYLE

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd τα χώνει στον Bono για τη Γάζα: «Είναι καθίκι, προτιμά να πηγαίνει στο Νταβός»

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:34
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

dritsas-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του 

akinita2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες προτιμούν τα ακίνητα: Αποτελούν το 70% της περιουσίας τους – Αποστρέφονται χρηματοοικονομικά προϊόντα  

1 / 3