ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:01
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 07:00

Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου: Ήθελαν να χυθεί αίμα – Οι δράστες πέταξαν την βόμβα

08.10.2025 07:00
Untitled design

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα το βράδυ της Τρίτης σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, καθώς η έκρηξη στην γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O. είχε στόχο να χυθεί αίμα

Κι αυτό γιατί το σημείο που έγινε η έκρηξη είναι πολυσύχναστο, δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα αλλά κυρίως γιατί οι δράστες ήταν αδίστακτοι αφού σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ! Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κάποιος ότι οι δράστες αυτής της επίθεσης είχαν στόχο να χυθεί αίμα.

Η έκρηξη έγινε στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη όπου βρίσκεται η ντισκοτέκ Jacky.O… Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ενώ η γειτονιά αμέσως αποκλείστηκε.

Το νυχτερινό κέντρο δεν λειτουργούσε το βράδυ της Τρίτης που έγινε η έκρηξη κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκαν περαστικοί. Γρήγορα, προέκυψε, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό, που πετάχτηκε στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Ζημιές προκλήθηκαν μόνο σε ένα αυτοκίνητο και βέβαια στο νυχτερινό κέντρο.

