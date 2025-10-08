Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O στην Μιχαλακοπούλου: Ήθελαν να χυθεί αίμα – Οι δράστες πέταξαν την βόμβα

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα το βράδυ της Τρίτης σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, καθώς η έκρηξη στην γνωστή ντισκοτέκ Jacky.O. είχε στόχο να χυθεί αίμα

Κι αυτό γιατί το σημείο που έγινε η έκρηξη είναι πολυσύχναστο, δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα αλλά κυρίως γιατί οι δράστες ήταν αδίστακτοι αφού σύμφωνα με μαρτυρίες πέταξαν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ! Από αυτό και μόνο καταλαβαίνει κάποιος ότι οι δράστες αυτής της επίθεσης είχαν στόχο να χυθεί αίμα.

Η έκρηξη έγινε στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Μέξη όπου βρίσκεται η ντισκοτέκ Jacky.O… Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ ενώ η γειτονιά αμέσως αποκλείστηκε.

Το νυχτερινό κέντρο δεν λειτουργούσε το βράδυ της Τρίτης που έγινε η έκρηξη κι έτσι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σαν από θαύμα δεν τραυματίστηκαν περαστικοί. Γρήγορα, προέκυψε, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό, που πετάχτηκε στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Ζημιές προκλήθηκαν μόνο σε ένα αυτοκίνητο και βέβαια στο νυχτερινό κέντρο.

