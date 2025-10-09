Στον ανακριτή για κακούργημα ο άντρας που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο άντρας που τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο την έγκυο σύζυγό του με πιρούνι.
Σε βάρος του δράστη εκδόθηκε ήδη από χθες ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα.
Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Γεωργία, όπως και η σύζυγός του, φαίνεται να χτύπησε το θύμα πιθανότατα με πιρούνι προκαλώντας πολλαπλά σοβαρά τραύματα.
Η 38χρονη γυναίκα, η οποία είναι έγκυος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν την όρασή της.
Διαβάστε επίσης:
Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες από το Νεπάλ – Συνθήκες απόλυτης σκλαβιάς
Τα νεότερα της υγείας των δύο επιβατών από το ατύχημα με αεροσκάφος στο Τατόι – Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο ένας
Έβγαλε τσεκούρι μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας και απειλούσε επιβάτες και οδηγό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.