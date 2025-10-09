search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:17
ΕΛΛΑΔΑ

09.10.2025 12:22

Στον ανακριτή για κακούργημα ο άντρας που χτύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

09.10.2025 12:22
credit: pixabay

Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία θα οδηγηθεί στον ανακριτή ο άντρας που τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο την έγκυο σύζυγό του με πιρούνι.

Σε βάρος του δράστη εκδόθηκε ήδη από χθες ένταλμα σύλληψης το οποίο εκτελέστηκε σήμερα.

Ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από τη Γεωργία, όπως και η σύζυγός του, φαίνεται να χτύπησε το θύμα πιθανότατα με πιρούνι προκαλώντας πολλαπλά σοβαρά τραύματα.

Η 38χρονη γυναίκα, η οποία είναι έγκυος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν την όρασή της.

