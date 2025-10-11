Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος λήστεψε ταξιτζή απειλώντας τον με σύριγγα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Παρασκευής οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη όταν έπεσε θύμα ληστείας από 35χρονο αλλοδαπό.
Σύμφωνα με το thestival.gr ο 35χρονος δράστης μπήκε στο ταξί ως πελάτης, όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής, απείλησε με σύριγγα τον ταξιτζή αρπάζοντας μικρό χρηματικό ποσό.
Ο δράστης εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη από την Αστυνομία.
