ΕΛΛΑΔΑ

11.10.2025 11:58

Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος λήστεψε ταξιτζή απειλώντας τον με σύριγγα

11.10.2025 11:58
SYRIGGA

Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Παρασκευής οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη όταν έπεσε θύμα ληστείας από 35χρονο αλλοδαπό.

Σύμφωνα με το thestival.gr ο 35χρονος δράστης μπήκε στο ταξί ως πελάτης, όμως κατά τη διάρκεια της διαδρομής, απείλησε με σύριγγα τον ταξιτζή αρπάζοντας μικρό χρηματικό ποσό.

Ο δράστης εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη από την Αστυνομία.

