ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 12:06
11.10.2025 10:17

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στη Λιοσίων – Αποκαθίσταται η κυκλοφορία

11.10.2025 10:17
xeirovomvida_new

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην οδό Λιοσίων, μπροστά από μάντρα αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Νικομηδείας και Λιοσίων.

Κλιμάκιο της ΤΕΕΜ είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο. 

Τελικά διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μία χρησιμοποιημένη και μη λειτουργική χειροβομβίδα.

Αυτή την ώρα αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα. 

