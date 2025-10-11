Τριτοκοσμικές συνθήκες καταγράφονται στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων ανά την Ελλάδα, καθώς από τη μία η εγκληματική αδιαφορία της Πολιτείας και από την άλλη η ανικανότητα και η ανευθυνότητα των Δήμων, δημιουργούν ένα «εκρηκτικό» μείγμα με μοναδικό θύμα τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι παραμένουν εντελώς απροστάτευτοι και εκτεθειμένοι.

Η χώρα μας για ακόμη μια φορά είναι αρνητικός πρωταγωνιστής στη διαχείριση και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, καθώς σε αντίθεση με τις χώρες του εξωτερικού, οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται είναι ελάχιστες και αυτοί που σηκώνουν το βάρος είναι κατά βάση οι εθελοντές.

Ιδιαίτερα από το 2021 και μετά, όπου η Πολιτεία με τον νόμο 4830/2021 πέταξε το μπαλάκι της ευθύνης των αδέσποτων στους Δήμους, χωρίς όμως να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, να υπάρχει οργάνωση, συντονισμός, αλλά και άνθρωποι με εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τα όσα μας μετέφερε και η δικηγόρος κα Έλενα Φλώρου, «δεν υπάρχει κάποια οργάνωση ή επικοινωνία μεταξύ Υπουργείου και Δήμων. Δυστυχώς είναι ένα κομμάτι που η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων δεν γνωρίζει, καθώς από τη μία μέρα στην άλλη χρειάστηκε να αναλάβουν ευθύνες που δεν ήξεραν. Για να σιτίσεις και να περιθάλψεις τα αδέσποτα, χρειάζονται υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, εξειδίκευση, ακόμη και συμβεβλημένοι κτηνίατροι».

Η ίδια έχοντας μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο στάθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε πρόθεση να γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτε γνώση, ούτε τεχνογνωσία.

«Πολλοί άνθρωποι είναι ανίδεοι, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κοιτούν να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια, αγοράζοντας ακόμη και την πιο φθηνή τροφή για να εξοικονομήσουν λεφτά. Το μοναδικό έργο γίνεται από τους εθελοντές», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις ευθύνες του Υπουργείο Εσωτερικών και της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, σημείωσε πως «παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν κάνουν κάτι για αυτό. Ακόμη και οι αξιωματικοί των αστυνομικών τμημάτων δεν γνωρίζουν καλά τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πολίτες για καταγγελίες και να φτάνουν στο σημείο να τους διώχνουν».

Η κα Φλώρου τόνισε ότι η πλειοψηφία των δημάρχων δεν κάνει τίποτα, ενώ και αυτοί που κάνουν, κάνουν από τα 10 μόλις το 1. «Οι πόροι είναι ελάχιστοι, αλλά και αυτοί που υπάρχουν αξιοποιούνται λανθασμένα. Πρέπει να αποκτήσουμε φιλοζωική κουλτούρα, κάτι που δεν έχουν άνθρωποι που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνοι για την προστασία των ζώων», συμπλήρωσε.

Παράδειγμα προς… αποφυγή ο Δήμος Μεσολογγίου

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο Δήμος Μεσολογγίου αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή, καθώς υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες, περιστατικά, ακόμη και δικογραφίες που αποδεικνύουν την κακομεταχείριση του Δήμου απέναντι στα αδέσποτα.

Το πιο χαρακτηριστικό γεγονός είναι ο χώρος έξω από το χωριό Κατοχή. Πρόκειται για ένα μέρος, πρώην σκουπιδότοπο!, ο οποίος αποτελεί ένα προσωρινό καταφύγιο για ζώα. Οι συνθήκες όπως καταγγέλλει η πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου «Η Ελπίδα», είναι τριτοκοσμικές, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί 180-200 ζώα.

Όπως αναφέρει η κ. Πηνελόπη Μόκα, η κατάσταση μέρα με τη μέρα γίνεται χειρότερη. «Πρόκειται για έναν χώρο που επέλεξε η προηγούμενη δημοτική αρχή και αξιοποίησε και η επόμενη. Υποτίθεται ότι θα ήταν ένας προσωρινός χώρος, αλλά εδώ και χρόνια δεν αλλάζει κάτι. Η δημοτική αρχή αφήνει τα ζώα χωρίς νερό και φαγητό, ενώ το μόνο που κάνει είναι να περισυλλέγει ζώα και να τα στέλνει εκεί», πρόσθεσε.

Περιγράφοντας τις απαράδεκτες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν τα ζώα, αποκάλυψε πως βρίσκονται στοιβαγμένα, το ένα πάνω στο άλλο, ενώ δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη. Εστιάζοντας στις ευθύνες του Δήμου, είπε τα εξής: «κανείς δεν πηγαίνει για ιατρικό έλεγχο με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να είναι άρρωστα. Έχουν πεθάνει πολλά λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για τα ζώα δεν θέλει καμία συνεργασία».

Επιπλέον, πολλοί είναι οι πολίτες που έχουν προχωρήσει σε καταγγελία, ενώ ακόμη και η κτηνιατρική υπηρεσία έχει κάνει καταγγελία για την ακαταλληλότητα του χώρου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Παρ’ όλα αυτά, δεν ιδρώνει το αυτί τους και δεν υπάρχει συμμόρφωση.

Η κ. Μόκα τόνισε ότι «ο Δήμος δεν μας δίνει τροφές, επειδή αντιδρούμε στις παρανομίες που κάνουν. Για παράδειγμα, μας είπαν πως αν θέλετε να προχωρήσουμε στη στείρωση ενός ζώου, μετά πρέπει να το πάρουμε σπίτι σας. Μόνο έτσι θα γίνει η στείρωση, εκβιαστικά».

Τέλος, περιγράφοντας την απαράδεκτη κατάσταση που έχει παγιωθεί, η πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου εστίασε στο γεγονός ότι υπάρχουν 2 εργαζόμενοι της δημοτικής αρχής (πρόκειται για εργαζόμενους καθαριότητας) που κυκλοφορούν με υπνωτικές πάστες για να πιάνουν τα ζώα και τα στέλνουν κατευθείαν στο καταφύγιο στην Κατοχή. Κάτι που είναι εντελώς παράνομο και αντιτίθεται στην υπάρχουσα νομοθεσία, αφού μία τέτοια πράξη πρέπει να γίνεται παρουσία κτηνιάτρου.

