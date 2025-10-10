search
10.10.2025 21:00

ΠΑΜΕ: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία (Photos)

10.10.2025 21:00
presveia israil 77- new

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό έξω από την ισραηλινή πρεσβεία διοργάνωσαν εργατικά σωματεία και φορείς μετά από κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη στάση μετρό «Πανόρμου» και πορεύτηκαν στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές βροντοφώναξαν ότι στηρίζουν τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του ’67, με εδαφική συνέχεια και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους.

Ακόμη κατήγγειλαν την πρόσφατη επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Στο τέλος, οι διαδηλωτές κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

