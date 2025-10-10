ΠΑΜΕ: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και πορεία προς την ισραηλινή πρεσβεία (Photos)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό έξω από την ισραηλινή πρεσβεία διοργάνωσαν εργατικά σωματεία και φορείς μετά από κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη στάση μετρό «Πανόρμου» και πορεύτηκαν στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές βροντοφώναξαν ότι στηρίζουν τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του ’67, με εδαφική συνέχεια και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χωρίς κατοχικές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εποικισμούς και εποίκους.

Ακόμη κατήγγειλαν την πρόσφατη επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο Global Sumud Flotilla.

Στο τέλος, οι διαδηλωτές κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια.

Διαβάστε επίσης:

Eισαγγελική έρευνα ζητά ο Τσιάρας για τα παράνομα εμβόλια σε αιγοπρόβατα – Πληροφορίες ότι πέρασαν στην Ελλάδα

Πάνος Ρούτσι: Κατήγγειλε εκ νέου ότι παρακολουθούν την οικογένειά του – «Εκφόβισαν τον γιο μου όσο έκανα απεργία πείνας»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 13χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στην Τρίπολη – Βγαίνει από την εντατική ο συνομήλικος του