Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 13χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στην Τρίπολη – Βγαίνει από την εντατική ο συνομήλικος του

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 13χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή για το αιματηρό επεισόδιο με συνομήλικό του στην Τρίπολη.

Ο 13χρονος θα εμφανίζεται δυο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη στο ύψος της οδού Καλαβρύτων. Οι δύο 13χρονοι άρχισαν να διαπληκτίζονται, φεύγοντας από το σχολείο, με τον κατηγορούμενο να τραβάει μαχαίρι.

Στα πλάνα που παρουσίασε το Star φαίνεται να κυνηγάει τον συνομήλικο του στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές. Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά βοήθεια. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται να φωνάζει.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου τραυματία.

Βγαίνει από την εντατική ο τραυματίας

Στο Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ο 13χρονος τραυματίας. Εντός της ημέρας (10/10) αναμένεται να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, όμως οι γιατροί ανησυχούν πως ένα χτύπημα, που δέχθηκε στο μάτι, θα περιορίσει την όρασή του.

