search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2025 10:46

Θεσσαλονίκη: Κλείδωσε στο σπίτι του 14χρονη, τη βίασε και της πρόσφερε ναρκωτικά

10.10.2025 10:46
viasmos

Κλείδωσε στο σπίτι του μια 14χρονη, την οποία γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τη βίασε, ενώ την προέτρεπε να του στέλνει προσωπικές της φωτογραφίες και της προσέφερε ναρκωτικές ουσίες.

Την εξιχνίαση της πρωτοφανούς υπόθεσης ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία του καταγγελλόμενου από την ανήλικη ως δράστη.

Πρόκειται για 34χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 34χρονος προσέγγισε τον περασμένο Απρίλιο την 14χρονη, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντάς την να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της. Επιπλέον, η παθούσα κατήγγειλε ότι τον επισκέφθηκε στο σπίτι του του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων αυτών της έδωσε χρηματικό ποσό.

Σε άλλο χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος -πάντα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα- προσέφερε στο σπίτι του κάνναβη τόσο στην ίδια όσο και σε ανήλικο φίλο της.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του είχαν βρεθεί και κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, όπως επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

Έγκλημα στην Φοινικούντα: Στο «φως» τα μυστικά της διαθήκης του ιδιοκτήτη

Φρίκη από την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου από 3 άνδρες σε δομή φιλοξενίας

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Πρόλαβαν να σωθούν οι επιβαίνοντες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

psichiki-igeia-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

super market 65- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Δρομολογείται ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς

DELLIAN
BUSINESS

Η Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. ενισχύει τη διεθνή παρουσία της στο GSOF Symposium Europe 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

daihatsu_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV της Daihatsu

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:25
loverdos_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκπληξη Λοβέρδου για Τσίπρα: «Δεν με εκφράζει πουθενά αλλά μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εμβέλειά του»

aerodromio-pinakida-shengen
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ από την Κυριακή το νέο σύστημα εισόδου στη Σένγκεν – Τι αλλάζει και ποιοι εξαιρούνται 

psichiki-igeia-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2025: «Ψυχική Υγεία σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις» η φετινή θεματική (Video)

1 / 3