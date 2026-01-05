search
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία αποκάλυψε οπλοστάσιο – Βαλλίστρα, μαχαίρια, ρόπαλα, σπαθιά και πιστόλια στο σπίτι 44χρονου

Ένα οπλοστάσιο βρέθηκε στην κατοχή 44χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγγέλθηκε αρχικά για ενδοοικογενειακή βία και συνελήφθη.

Έπειτα από αστυνομική έρευνα, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν στο σπίτι του -σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.- μία βαλλίστρα, οκτώ μαχαίρια διαφόρων μεγεθών, δύο σπαθιά, ένα ρόπαλο με αιχμές, ένα πυροβόλο όπλο τύπου τυφεκίου-καραμπίνας, ένα πλαστικό τυφέκιο, ένα μεταλλικό κι ένα πλαστικό πιστόλι αεροβόλο, όπως επίσης ένας μεταλλικό πιστόλι ρέπλικα.

Υπό αυτές τις συνθήκες σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία εναντίον του άντρα για ενδοοικογενειακή βία.

