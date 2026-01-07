Μαρινάκης προς αγρότες: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο

«Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο», προειδοποίησε τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι στο μέτρο του λογικού θα πρέπει να εφαρμοστεί από την Ελληνική Αστυνομία ένα σχέδιο προκείμενου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

«Πρέπει να περάσουμε άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν υπάρχει ώρα για χάσιμο, κάθε ώρα που κάνει ένας άνθρωπος για να πάει στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση και για τις Αρχές», προσέθεσε.

Mιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, είπε ότι «η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών υλοποιείται» και επεσήμανε ότι διαχρονικά αιτήματα, (σ.σ. όπως το φθηνότερο ρεύμα), γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για την ικανοποίηση πρόσθετων μέτρων, υπογραμμίζοντας πως «κάθε ευρώ παραπάνω σημαίνει φόρους στους υπόλοιπους πολίτες».

Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να εξηγήσει από πού θα προέλθουν τα χρήματα για όσα προτείνει, σημειώνοντας ότι «όποιος ζητά περισσότερα, οφείλει να πει πού θα βάλει φόρους». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης στο μέλλον, «όταν υπάρξουν τα χρήματα».

Τόνισε ότι «δεν μπορούν οι λίγοι να ταλαιπωρούν τους πολλούς» και κάλεσε τους αγρότες να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στην καθημερινότητα των πολιτών. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με τη Δικαιοσύνη, οφείλει να επέμβει εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων, ενώ πρόσθεσε πως η Αστυνομία θα αποφασίσει τον τρόπο παρέμβασης εάν κριθεί αναγκαίο.

Μίλησε επίσης για την ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου χωρίς ακρότητες, ώστε να εκτονωθεί η κρίση, τονίζοντας ότι ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς μπλόκα, καθώς «η αποχώρηση από τους δρόμους δεν σημαίνει ότι σταματά η διεκδίκηση».

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι μπαίνει «ένα γενναίο τέλος σε παθογένειες που άργησε να έρθει».

Για την πολιτική κίνηση Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι, αν και «κάθε συγγενής θύματος είναι ιερός», ο συλλογικός και προσωπικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προσωπικής πολιτικής ανέλιξης, υπογραμμίζοντας ότι ένα τραγικό γεγονός δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την κατάλυση των θεσμών.

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά, έκανε λόγο για «ντροπή και αηδία», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό». Είπε ακόμη ότι ακόμη και η δοκιμή μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές.

