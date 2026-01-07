Λαϊκές αγορές: Νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της λειτουργίας τους  προανήγγειλε ο Θεοδωρικάκος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Έτοιμη» είναι νομοθετική πρωτοβουλία για την «ριζική ενίσχυση» της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, «αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών».
Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπ. Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση του αρμόδιου υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών.
«Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ως επιστέγασμα ενός ουσιαστικού διαλόγου που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες» προσθέτουν.
«Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών» πρόσθεσε ο Τ. Θεοδωρικάκος.
Οπως τονίζει το υπουργείο, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, επιπλέον, «με κινήσεις όπως η κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών τον Δεκέμβριο του 2024, το υπουργείο Ανάπτυξης διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο απώλειας της δουλειάς τους λόγω χρεών».
