Λαϊκές αγορές: Νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της λειτουργίας τους  προανήγγειλε ο Θεοδωρικάκος

«Έτοιμη» είναι νομοθετική πρωτοβουλία για την «ριζική ενίσχυση» της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, «αντιμετωπίζοντας φαινόμενα γραφειοκρατίας και διευκολύνοντας έμπρακτα την είσοδο νέων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών».

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπ. Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση του αρμόδιου υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών.

«Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η συμφωνία για την ενίσχυση του θεσμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ως επιστέγασμα ενός ουσιαστικού διαλόγου που κράτησε σχεδόν τέσσερις μήνες» προσθέτουν.

«Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε την λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών» πρόσθεσε ο Τ. Θεοδωρικάκος.

Οπως τονίζει το υπουργείο, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις:

Εισάγεται η πλήρης ψηφιοποίηση των αδειών και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου, την υλοποίηση της προκήρυξης όλων των κενών θέσεων, την καθιέρωση ηλεκτρονικής κλήρωσης και τη δημιουργία μιας εξελιγμένης Ψηφιακής Πύλης Λαϊκών Αγορών.

Προβλέπεται ο καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους και η αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων όπως η αμοιβαία αλλαγή θέσης και λαϊκής αγοράς, η βελτίωση θέσης, η μεταβίβαση, η εργασιακή υποστήριξη και αναπλήρωση κα.

Θεσμοθετείται ποσοστό 10% για εποχικές θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά για παραγωγούς και η δημιουργία λαϊκών αγορών παραγωγών, με πρωτοβουλία και συμφωνία δήμων και φορέων λειτουργίας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, επιπλέον, «με κινήσεις όπως η κατάργηση της υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση των αδειών τον Δεκέμβριο του 2024, το υπουργείο Ανάπτυξης διασφάλισε την απρόσκοπτη εργασία τους, αποτρέποντας τον κίνδυνο απώλειας της δουλειάς τους λόγω χρεών».

Διαβάστε επίσης:

Και ο Βορίδης σε «γραμμή Τραμπ»: Ατελές το διεθνές δίκαιο, κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Φαραντούρη και του ζητά να παραδώσει την έδρα – «Δεν παραδίδω την έδρα», λέει ο ευρωβουλευτής, «ο ΣΥΡΙΖΑ δαιμονοποιεί τη μαζική κινητοποίηση πολιτών»