Σε Χατζηδάκη και Τσιάρα παραπέμπει το Μαξίμου τα μεμονωμένα μπλόκα που ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό

Σε διάλογο είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, παραπέμπει η κυβέρνηση τους αγρότες που ζητούν διάλογο με τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

«Εφόσον δεν είναι πανελλαδικό το αίτημα για συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, αλλά το ζητούν μεμονωμένα μπλόκα, η κυβέρνηση τους παραπέμπει για διάλογο είτε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, είτε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης», σημείωσαν χαρακτηριστικά οι πηγές του Μαξίμου.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι που θα συναντηθούν μαζί του θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών. «Δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε – πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο», τόνισαν.

Ωστόσο, όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, μπορούν να συναντηθούν με τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων, πρόσθεσαν.

«Ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών»

Την ίδια ώρα, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, διαμηνύουν: «Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό».

