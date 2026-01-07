Ωμή παραδοχή από Δένδια – Ντόρα: Είμαστε έρμαιο, το διεθνές δίκαιο δεν είναι πια ο κανόνας – Τέλος η αμερικανική ομπρέλα 

Η παραδοχή του Νίκου Δένδια και της Ντόρας Μπακογιάννη περί αποδυνάμωσης των διεθνών θεσμών και επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στον απόηχο των εξελίξεων στη Βενεζουέλα με την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Έμπειροι πολιτικοί και οι δύο με θητεία στο υπουργείο Εξωτερικών τα δύο κορυφαία γαλάζια στελέχη της άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι σε μια περίοδο με έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί ως σταθερός κανόνας, αλλά ως ευέλικτο εργαλείο ισχύος κι ότι χώρες όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να επαναπαύονται σε έννοιες περί διεθνούς νομιμότητας, αλλα ότι είμαστε έρμαια των γεωπολιτικών συσχετισμών, των συγκυριών και των αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού.

Κι άλλοι βουλευτές, στους διαδρόμους της Βουλής σχολίαζαν σε κατ’ ιδίαν πηγαδάκια πως τα όσα εκτυλίσσονται στη λατινοαμερικανική χώρα δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών κι ότι η διεθνής νομιμότητα εφαρμόζεται επιλεκτικά, ανάλογα με το ποιος έχει τη δύναμη να την επιβάλει ή να την παρακάμψει.

«Αυτή την ώρα οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια», ήταν τα λόγια του υπουργού Εθνικής Άμυνας, στη Βουλή, στην επιτροπή όπου ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου του με τις αλλαγές στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, φράση που ερμηνεύθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης ως σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση του πρωθυπουργού για την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας. Ο Νίκος Δένδιας θέλοντας να απαντήσει στα σφοδρά πυρά που δέχεται η κυβέρνηση, ανέφερε αρχικά πως «πιο σημαντικό είναι το συμφέρον της χώρας». Συνεχίζοντας, υποστήριξε πως «δε μιλάμε για οικονομικό συμφέρον εδώ, μιλάμε για την ίδια την ύπαρξη της την ώρα που οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών».

Οι δηλώσεις αυτές του Νίκου Δένδια ήρθαν λίγη ώρα αφότου η Ντόρα Μπακογιάννη είχε αναφέρει πως δεν ζούμε πλέον σε μια «περίοδο ανεμελιάς γεωπολιτικής που μας επέτρεπε η σιγουριά της αμερικανικής ομπρέλας».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδύεται, σχολίαζαν βουλευτές της αντιπολίτευσης στη Βουλή, η διαπίστωση ότι χώρες όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά σε νομικά επιχειρήματα και διεθνείς αποφάσεις. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί είναι εκείνοι που καθορίζουν τις εξελίξεις, ενώ το διεθνές σύστημα δεν λειτουργεί με όρους δικαιοσύνης, αλλά με όρους δύναμης, και όποιος το αγνοεί, το πληρώνει.

Άλλοι βουλευτές υποστήριζαν ότι η αναφορές αυτές συνδέονται άμεσα με το ράλι εξοπλισμών των τελευταίων ετών, καθώς –όπως έλεγαν- η παραδοχή ότι το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας, αλλά απλώς ένα από τα εργαλεία στο γεωπολιτικό παιχνίδι, σηματοδοτεί μια αλλαγή λόγου με βαθύτερες πολιτικές προεκτάσεις.

Την ίδια στιγμή, συμπλήρωσαν βουλευτές της αντιπολίτευσής, αποδομείται και ο μύθος της αδιαμφισβήτητης «αμερικανικής ομπρέλας». Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κινούνται με βάση αρχές ή δεσμεύσεις, αλλά με γνώμονα το συμφέρον τους. Οι συμμαχίες είναι ρευστές και υπό αίρεση, ενώ η προστασία παρέχεται μόνο όσο εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους.

