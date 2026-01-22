search
22.01.2026 08:22

Καλλιάνος για Άνω Γλυφάδα: Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο

22.01.2026 08:22
glyfada new

Για κατάσταση που «για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του για την περιοχή της Άνω Γλυφάδας που έχασε τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής».

«Η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω» καταλήγει ο βουλευτής της ΝΔ παραθέτοντας δύο φωτογραφίες από το πριν και μετά της περιοχής στην Άνω Γλυφάδα που σαρώθηκε από τα ορμητικά νερά.

Όλη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για την Άνω Γλυφάδα

Δύο φωτογραφίες…
Το ίδιο ακριβώς σημείο της οδού Μετσόβου, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί όπου μεγάλωσα.

Η πρώτη εικόνα είναι το «πριν».
Η δεύτερη είναι το «μετά».
Πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή. Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής.
Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οι κάτοικοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω.

Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ.
Σήμερα χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Μια γυναίκα εδώ, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα και ένας άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας.
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.
Και δυστυχώς, σήμερα, μίλησαν πολύ δυνατά.

Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές της Αττικής έριξε το περισσότερο νερό – Οι χάρτες του Meteo

Ανάφλεξη ΙΧ στον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού

Σαρώνει τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία (video)

