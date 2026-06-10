SkyGreece: Επανεμφανίστηκε ο «ιπτάμενος παπάς» με το κανόνι στην αεροπορική το ’15 – Το δράμα των ομογενών και ο Νικόλαος Αλεξανδρής

Η δημόσια εμφάνιση του Ελληνοκαναδού ιερέα Νικόλαου Αλεξανδρή στην πρόσφατη εκδήλωση βράβευσης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τον οποίο επέλεξε να μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια, ήταν αρκετή για να θυμίσει στο ευρύ κοινό μια από τις πιο αποτυχημένες επιχειρηματικές προσπάθειες που άφησε μετέωρους εκατοντάδες επιβάτες.

Ο λόγος για την αεροπορική SkyGreece η οποία προσπάθησε ανεπιτυχώς να καλύψει το κενό που άφηνε η Ολυμπιακή Αεροπορία μετά το οριστικό τέλος των υπερατλαντικών δρομολογίων της τη διετία 2013- 2015.

Γεννημένος στους Μολάους Λακωνίας και μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο κ. Αλεξανδρής ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της Εκκλησίας. Χειροτονήθηκε σε νεαρή ηλικία και λίγο αργότερα μετανάστευσε στον Καναδά, όπου έμελλε να χτίσει μια πολυεπίπεδη παρουσία στην ελληνική κοινότητα. Όσοι τον γνώριζαν από κοντά μιλούσαν για έναν άνθρωπο με ασυνήθιστα ενδιαφέροντα για κληρικό. Εκτός από τη θεολογία και τη βυζαντινή μουσική, τον γοήτευε η αεροπορία. Με τα χρόνια απέκτησε γνώσεις γύρω από τη λειτουργία αεροπορικών εταιρειών, εκπαιδεύτηκε στον χώρο των αερομεταφορών και απέκτησε το προσωνύμιο «ιπτάμενος παπάς», ένα παρατσούκλι που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Η μεγάλη του στιγμή ήρθε όταν αποφάσισε να μετατρέψει το ενδιαφέρον του για τα αεροπλάνα σε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Την εποχή που οι Έλληνες της Βόρειας Αμερικής αναζητούσαν ξανά απευθείας σύνδεση με την πατρίδα, η SkyGreece παρουσιάστηκε ως μια εταιρεία που θα συνέδεε τους Ομογενείς με τη μαμά πατρίδα. Το φιλόδοξο εγχείρημα συγκέντρωσε επενδυτές από την ομογένεια, δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες και έδωσε την εντύπωση ότι η ελληνική σημαία θα επέστρεφε δυναμικά στις γραμμές ανάμεσα στην Αθήνα, το Τορόντο, το Μόντρεαλ και τη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος ο κ. Αλεξανδρής υπήρξε το πρόσωπο που ταυτίστηκε περισσότερο από κάθε άλλον με το σχέδιο. Μιλούσε δημόσια για μια αεροπορική εταιρεία με ελληνική ψυχή, με υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ομογενών και με στόχο να επανασυνδέσει τους Έλληνες του εξωτερικού με τη χώρα καταγωγής τους. Για ένα διάστημα, το όνειρο έμοιαζε να αποκτά σάρκα και οστά. Οι πτήσεις ξεκίνησαν και η SkyGreece κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη πολλών ταξιδιωτών που αναζητούσαν μια πιο άμεση σύνδεση με την Ελλάδα.

Η πτώχευση

Η συνέχεια, ωστόσο, εξελίχθηκε σε έναν εφιάλτη που ακόμη συζητείται στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Το καλοκαίρι του 2015 η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα. Ακυρώσεις πτήσεων, καθυστερήσεις, τεχνικές δυσκολίες και οικονομικές πιέσεις άρχισαν να συσσωρεύονται. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια του Καναδά, της Ελλάδας και άλλων χωρών, χωρίς σαφή εικόνα για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στους προορισμούς τους. Οι εικόνες από ταξιδιώτες που αναζητούσαν απαντήσεις και προσπαθούσαν να βρουν εναλλακτικές λύσεις έκαναν τον γύρο των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης. Άνθρωποι που είχαν επιλέξει τη SkyGreece επειδή πίστεψαν στο όραμά της βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ταλαιπωρία. Για πολλούς, η εταιρεία που είχε παρουσιαστεί ως η αεροπορική γέφυρα της ομογένειας μετατράπηκε σε σύμβολο απογοήτευσης και απάτης.

Λίγο αργότερα ήρθε η αναστολή των πτήσεων και στη συνέχεια η οριστική κατάρρευση. Η SkyGreece δεν κατάφερε ποτέ να ανακάμψει. Η πτώχευση της εταιρείας σήμανε το τέλος ενός εγχειρήματος που είχε ξεκινήσει με μεγάλες φιλοδοξίες και ακόμη μεγαλύτερες υποσχέσεις. Έκτοτε, το όνομα του Νικόλαου Αλεξανδρή παρέμεινε άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της SkyGreece. Άλλοι εξακολουθούν να τον θεωρούν έναν άνθρωπο που τόλμησε να κυνηγήσει ένα δύσκολο όραμα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Άλλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση κατέληξε σε μια αποτυχία που κόστισε οικονομικά και ψυχολογικά σε όσους εμπιστεύθηκαν το εγχείρημα.

Η συμμετοχή της κόρης του στο X-Factor

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια Αλεξανδρή γινόταν ευρέως γνωστή και μέσω της κόρης του ιερέα για εντελώς διαφορετικό λόγο. Η Ελένη Αλεξανδρή, έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό μουσικό talent show «X-Factor». Με τη φωνή και την παρουσία της κατάφερε να τραβήξει την προσοχή των τηλεθεατών, φέρνοντας το επώνυμο Αλεξανδρή στη δημοσιότητα μέσα από έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, αυτόν της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Σήμερα, χρόνια μετά το τέλος της SkyGreece, κάθε δημόσια εμφάνιση του πατέρα Νικόλαου εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις. Η πρόσφατη παρουσία του δίπλα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τα ένθερμα λόγια που ούτε ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης πιθανόν να μην σκεφτόταν για τον εαυτό του, υπενθύμισε το φιάσκο της αεροπορικής εταιρείας που με τόσο ζήλο διαφήμιζε ο πατέρας Αλεξανδρής. Τι και αν έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που πρωτοεμφανίστηκε με το μεγάλο όραμα της αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας – Καναδά – Αμερικής, ο «ιπτάμενος παπάς» εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες του απόδημου ελληνισμού. Και μαζί με το όνομά του επιστρέφει κάθε φορά στη μνήμη και η ιστορία της SkyGreece, μιας εταιρείας που γεννήθηκε ως όνειρο εθνικής υπερηφάνειας και κατέληξε ως μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις που γνώρισε η ελληνική ομογένεια τις τελευταίες δεκαετίες.

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