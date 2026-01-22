search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

22.01.2026

Ηλεία: Καταστροφικό «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου στην Πηνεία – Χάθηκαν δεκάδες ζώα από κατάρρευση στάβλου (video)

22.01.2026 09:20
Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή που υπέστη ένας κτηνοτρόφος στην Πηνεία Ηλείας από το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας είδε τον στάβλο του να καταρρέει από ισχυρό ανεμοστρόβιλο που χτύπησε την περιοχή και τα ζώα του να έχουν διασκορπιστεί στη γύρω περιοχή.

«Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε στην ΕΡΤ, εμφανώς σοκαρισμένος καθώς είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα.

Πλέον, όπως εξήγησε, με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.

«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και πού θα τα βρούμε», ανέφερε περιγράφοντας ότι οι καιρικές συνθήκες στην Ηλεία παραμένουν για δεύτερο εικοσιετράωρο αντίξοες.

«Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.

